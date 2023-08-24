انخفاض سعر الذهب والدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الجمعة 25-8-2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب والدولار في سوريا اليوم الجمعة 25-8-2023 ، ومع عمليات البحث المتواصلة من قبل مئات الآلاف من الأشخاص في هذه الدولة سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نضع فيها مجمل الجديد عن هذه الأسعار التي تترنح بين كل اربع وعشرين ساعة .

ومن هذا المنطلق قمنا في نشر سعر الدولار والذهب في سوريا اليوم الجمعة 25-8-2023 في هذه المقالة التي جرى تداولها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة والوصول إلى عدد اكبر من الجمهور لا سيما في محافظة دمشق وحلب وادلب والحسكة وعن الباقي فهو التالي.

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 25-8-2023

ونواصل معكم تقديم المعلومات والان سوف تتعرفون على سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم وهو الآتي:

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 715,000، ومبيع: 726,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 726,000ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 717,000، مبيع: 728,000كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 728,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 745,000 ، مبيع: 750,000، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 750,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 745,000 ، مبيع: 750,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 750,000 ليرة.

ونريد أن ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 25-8-2023

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 13150 وبيع 13150

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13200 وبيع 13400 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 13700 وبيع 13800 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 13700 وبيع 13800.

وفي ختام المقالة التي تحدثنها بها حول سعر الذهب والدولار في سوريا اليوم الجمعة 25-8-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .