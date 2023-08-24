اللجنة التعليمية للجهاد تزور جامعة المدينة في طرابلس اللبنانية

فلسطين اليوم

زار وفد من اللجنة التعليمية لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ساحة لبنان و رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين، الدكتور ادغار رزق، اليوم الخميس، مدير جامعة المدينة في طرابلس.

وضم الوفد مسؤول اللجنة التعليمية في ساحة لبنان خالد بديوي، واعضاءها محمد الناطور وعلي حسن ومسؤول الرابطة في الشمال المعتز عبدالعال.

وأطلع الوفد رزق على الدور الذي تقوم به اللجنة التعليمة ورابطة بيت المقدس في دعم المسيرة التعليمية للطلاب، وما تقدمه على الصعيدين التربوي والخدماتي، لافتا أن الطالب الفلسطيني يعاني الكثير من الصعوبات لإكمال مسيرته الجامعية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني.

وأكد الوفد على أن التعليم هو السلاح الوحيد للشاب الفلسطيني في مواجهة التحديات والصعوبات، في ظل حرمانه من أبسط حقوقه المدنية، مشيرا الى الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة الطالب الفلسطيني.

من جهته، رحب رزق بالوفد، مؤكدا أن الجامعة لن تترك أي جهد فيه مساعدة للطلاب الفلسطينيين، مبينا وقوفهم الى جانب الطلاب في مواصلة مسيرتهم التعليمية كي يصلوا الى أعلى المستويات.

واعتبر أن دعم الطالب الفلسطيني وتقديم كل ما أمكن له في مسيرته التعليمية، هو بمثابة دعم للقضية الفلسطينية لأن الشباب هم أساس المجتمع.