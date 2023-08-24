صلاح يوافق على الانتقال إلى نادي اتحاد السعودي

فلسطين اليوم

وافق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على الانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.، بحسب ما كشفت عنه شبكة "بي أن سبورتش" القطرية.

وابدى محمد صلاح، موافقته على عرض الانضمام لنادي الاتحاد السعودي، وبحسب الشبكة القطرية، فإن "الاتفاق يبقى مع نادي ليفربول لحسم الصفقة".

ويجهز الاتحاد السعودي، مبلغا ضخما قدره 300 مليون يورو، لإتمام صفقة صلاح، كما اكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأشارت إلى أن العرض يشمل 100 مليون يورو، سيحصل عليها ليفربول.

وسيحصل صلاح على 200 مليون يورو، إجمالي رواتبه، في تعاقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.

اللاعب المصري صلاح (31 عامًا)، يلعب بصفوف ليفربول منذ 6 سنوات، حيث انضم من روما في صيف 2017.