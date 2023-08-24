كهرباء غزة تصدر تنويهًا بشأن خط "جباليا"

فلسطين اليوم

أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الخميس، تنويهًا هامًا بشأن خط التيار الكهربائي "جباليا" المغذي لمحافظة شمال قطاع غزة.

وأكدت الشركة، في بيان، أنه سيتم فصل خط جباليا المغذي لمحافظة الشمال يوم الخميس القادم الموافق 31/8/2023م، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر (9:00- 16:00).

وأوضحت أن بسبب الفصل، هو وجود أعمال صيانة سيتم إجرائها في محطة التحويل الرئيسية بمدينة المجدل، علمًا بأن قدرة الخط تصل إلى (12) ميجاوات.

وشدّدت على أنه يترتب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص، حيث أن عملية الفصل خارجة عن سيطرة كهرباء غزة.