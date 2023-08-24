"المتهم بالتمرد".. بوتين يعزي بقائد فاغنر "بريغوجين"

فلسطين اليوم

عزى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عائلة يفغيني بريغوجين، قائد شركة فاغنر الروسية الخاصة، بوفاة يفغيني.

وأكدت وسائل إعلام روسية، امس، مقتل قائد فاغنر، بريغوجين، مع تسعة أشخاص أخرين، بينهم ثلاثة طيارين، جراء سقوط الطائرة التي تقلهم بعدما أقلعت من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ.

وقال بوتين، في تصريح صحفي: إنه "عرف بريغوجين منذ حقبة التسعينيات وكان رجل أعمال موهوبا".

وأضاف أن "فاغنر قدمت مساهمة كبيرة في الحرب ضد النازية في أوكرانيا لن ننساها".

وكانت هيئة الأركان الروسية، قد اتهمت بريغوجين، الشهر الماضي، بالتمرد على القيادة العسكرية الروسية، والرئيس الروسي، بوتين.