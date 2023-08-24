القيادي المدلل: بالرغم مما يمر به شعبنا من مصائب إلا أن حفظة كتاب الله يزيدوننا ثقة أن الله معنا

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. أحمد المدلل، اليوم الخميس 24-8-2023، أنه بالرغم من ما يمر به شعبنا من مصائب ونكبات إلا أنكم يا حفاظ وحافظات كتاب الله تزيدونا ثقة وطمأنينة ان الله معنا ولن يتخلى عنا فأنتم اهل الله وخاصته.

جاء ذلك خلال احتفال جماهيري حاشد في محافظة خانيونس بتخريج ثلة من فوج "ثأر الاحرار" من حفظة وحافظات القرآن الكريم.

وقال المدلل: "أن هذه الثلة المباركة من حفظة وحافظات القرآن الكريم والذين تربوا في المساجد وعلى موائد القرآن هم الذي سيحققون العزة والكرامة لأمتهم ، وهم من سيتقدمون صفوف المعركة ليتحقق النصر على الاحتلال الصهيوني على ايديهم وهم الذين سيحققون أهداف شعبهم بالتحرير والعودة.

وأضاف: "عندما يقدم بعض المجانين والحمقى بتمزيق وحرق وتدنيس القرآن الكريم فأنتم رسالتنا الى هؤلاء وطلقتنا التى نغرسها فى قلوبهم لتحافظوا على كرامة ومكانة القرآن الكريم فى قلوب العرب والمسلمين".

وتابع المدلل: "نحتفى بكم اليوم ونحن نمتلئ نشوة وفخراً وسعادة لنخرج بهذه الصورة النورانية البهية لنغيظ بكم أعداء أعداء الله والدين والوطن".

وأشار إلى أن حركة الجهاد الاسلامي تهتم بتنشئة جيل قرآني، وتضع كل امكانياتها لدعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وهى تستشعر أهمية القرآن الكريم فى حياتنا وفى جهادنا وكدحنا، مهما تآمر العالم على شعبنا الفلسطيني، إلا أنكم أيها الحافظون والحافظات لكتاب الله ستبقى الوجه المشرق لمقاومتنا وجهادنا وبكم ستكتمل مسيرة التحرير.

وأردف المدلل قائلاً: " قادة الصف الاول في سرايا القدس هم من حفظة كتاب الله، الحافظ لكتاب الله الشيخ تيسير الجعبري، والقائد الذى كان حرصاً ان يتشبث المجاهدون بالقرآن والبندقية خالد منصور، والداعم لحفظة القران الشيخ جهاد غنام، والشيخ خليل البهتيتي الذي كان صوته مزمارا من مزامير داوود".

ولفت المدلل إلى أن هذه لحظات كريمة ملؤها السعادة والنشوة والفخر بكم، ووصيتنا لهم اذا كان القران كتابا نحفظه في قلوبنا وعقولنا ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار فإنه سلوك وتهذيب للاخلاق وممارسة على الارض وتطبيقا.

وختم قائلاً: "هنيئا لكم ولأهلكم الذين يفتخرون بكم فى الدنيا وفى الآخرة تلبسونهم تاج الوقار".