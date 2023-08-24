فلسطين اليوم

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس 24-8-2023، ضم المدافع الإسباني ايمريك لابورت من مانشستر سيتي إلى صفوف النادي.

ونشر النصر فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه لابورت (29 عاما) وهو يقول "هيا يا شباب، إنه سهل جدا، لابورت هنا".

وودع لابورت، أمس الأربعاء، فريقه مانشستر سيتي في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأها بلقطات من لحظات توقيعه عقد انضمامه إلى سيتي في يناير 2018 قادما من أتلتيك بلباو وتضمنت مشاهد من تدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته بالألقاب، مرفقا إياها برسالة وداعية.

وقال اللاعب الفرنسي: "أعزائي في مانشستر سيتي، أردت اليوم أن أشارككم قصة... لقد دامت خمسة أعوام ونصف العام لا تنسى. الكثير من الذكريات التي سأبقيها على الدوام في قلبي".

وتابع "أشكركم مرة أخرى على كل شيء. أتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل وسأتابعكم دائما يا رفاق. حتى نلتقي مجددا".