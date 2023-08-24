بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس 24-8-2023، فرض عقوبات جديدة على روسيا تزامنا مع عيد استقلال أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان له: "اليوم نعلن عن عقوبات جديدة لمحاسبة المسؤولين الروس عن التهجير القسري والترحيل والمطالبة بعودة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم". بحسب وصفه

كما هنأ كييف بعيد الاستقلال، وقال: "إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا".

وكانت قد صدرت عدة اتهامات من الجانب الأوكراني نحو روسيا باختطاف الأطفال ونقلهم إلى أراضيها.

وأكدت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن الجانب الروسي يرفض المعلومات المضللة التي تنشرها الولايات المتحدة حول موضوع الأطفال في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقالت السفارة: "وحشية نظام كييف تخطت كل الحدود، وعلى سبيل المثال، في إحدى المدارس في مدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك، أقام الأوكرانيون "غرفة تعذيب" حقيقية للأطفال، وهناك تم تصوير وقائع تعذيب الأطفال". بحسب قولها.