فلسطين اليوم

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24-8-2023.. سعر عيار 21، يبحث الكثير من المتابعين بشكل دائم عن أسعار الذهب، في ظل التغيرات العالمية في أسعار العملات والدولار الأمريكي، ويكثر البحث عن أسعار الذهب في الجزائر فهي من الموضوعات التي تهم شريحة من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في الجزائر، وما يطرأ عليها من ارتفاع أو انخفاض، حيث واصل سعر الذهب في الجزائر اليوم ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا، في ظل تراجع قيمة الدولار.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تمتلك قيمة عالية في الأسواق العالمية، ويعتبر من المصادر التي تحظى بشعبية كبيرة في الاستثمارات والتداولات المالية، وفيما يلي أسعار الذهب في الجزائر:

سعر غرام الذهب عيار 24

بلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 24 نحو 8389 دينارا جزائريا.

سعر غرام الذهب عيار 22

بلغ سعر غرام الذهب اليوم في الجزائر عيار 22 نحو 7690 دينارا جزائريا.

أسعار الذهب في الجزائر.. سعر عيار 21

سعر غرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر غرام الذهب في الجزائر اليوم عيار 21 نحو 7340 دينارا جزائريا.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب في الجزائر اليوم عيار 18 نحو 6292 دينارا جزائريا.





سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب في الجزائر اليوم نحو 260.89 ألف دينار جزائري.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 24-8-2023

سعر جنيه الذهب

وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم في الجزائر نحو 58722 دينارا جزائريا.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب في الجزائر نحو 8.388 مليون دينار جزائري.

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