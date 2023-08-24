الاحتلال يعتقل مقدسيًا ويمدد توقيف آخرين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس24/8/2023م، مواطنا مقدسيا من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، ومددت توقيف آخرين.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خضر بعراني من بلدة عناتا، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي نفس السياق، أشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر حتى يوم الأربعاء المقبل، والشاب أحمد شويكي ونور الدين قواسمي حتى يوم الخميس المقبل، والشاب رمضان جمجوم حتى يوم الإثنين المقبل.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا