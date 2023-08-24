أخبره الأطباء أنه لا يُنجب.. قصة مواطن من غزة أنجب طفلة بعد ١٧ عاماً دون زراعة!

فلسطين اليوم

المواطن محمود سالم من شمال قطاع غزة ، انتظر 17 عام حتى رزقه الله بطفلة، فقد أخبره الأطباء بأن زوجته حامل، وتصادف ذلك بموعد ذهابه للفحص لإجراء عملية زراعة طفل في نهاية عام 2022.

وقال المواطن سالم الذي أنجب طفلة وضجت قصته في مواقع التواصل الاجتماعي :"حينما ذهبنا لإجراء فحوصات قبل عملية الزراعة اكتشف الأطباء أن زوجتي حامل بشكل طبيعي لأول مرة ودون زراعة".

وأضاف: "لقد أكرمني الله اليوم بطفلة وعوضني بعد صبري الطويل، داعياً في ذات الوقت من الله أن يرزق كل من يطلب الأولاد والذرية بها".

وأوضح سالم، بأنه أطلق على طفلته التي رزق بها بعد 17 عاماً اسم "ليندا"؛ تيمنا باسم ابنة صديقه المقرب من مدينة رام الله، والذي طلب منه تسميتها بهذا الاسم.

وعن حالته بعدما رزق بطفله الأول، قال: "شعوري اليوم لا يوصف بقدوم مولودتي الأولى، وعلى مدى 17 عام لم أضع طفلاً لي على يدي واحتضنه، والحمد لله اليوم تحقق هذا الشيء".

وأضاف سالم: "كافة الأطباء أخبروني أنني من الصعب أن أنجب أطفالاً وأن نسبة الإنجاب لدي صفر في المئة؛ مستدركاً إلا أن الله أعاطني من عنده وقال لي خذ".

وأشار إلى أن الفضل في هذه الطفلة هو لله رب العالمين أولاً وآخراً، داعياً كل من يريد أن يرزق بالأبناء أن يصبر ويداوم على الاستغفار، فبه تأتي نتيجة العطايا من عند الله.

ولفت المواطن سالم، إلى أنه أيضاً تعافى من إصابته بمرض السرطان الذي كان يعاني منه، مبيناً أنه بعد ذلك أيضاً أكرمه الله بمنزل وهو من زيادة كرم الله عليه.