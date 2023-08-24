التحذير من حمص "إسرائيلي" ملوث بالبكتيريا في أسواق الضفة

فلسطين اليوم

أمرت وزارة الاقتصاد في الضفة المحتلة، اليوم الخميس، بسحب منتج غذائي "إسرائيلي" ملوث ببكتيريا خطيرة، محذرة من تناول هذا المنتج.

وقالت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالضفة: "إن "حمص سلطات العثماني" وهو منتج "إسرائيلي" يحتوي على بكتيريا Listeria monocytogenes.

وأكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، أنه تم اصدار التعليمات لطواقم ومفتشي وزارة الاقتصاد لسحب هذه المنتجات من السوق الفلسطيني، وبشكل فوري، كونها تحتوي على بكتيريا خطرة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق "العثماني للسلطات"، كونه لم يلتزم بتعليمات القانون الفلسطيني.

وأوضح القاضي، أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية لم تتلق أي تحذيرات أو تنبيهات من شركة "سلطات العثماني" حول منتجها من الحمص.

وتعتبر عدوى الليسترية هي مرض بكتيري منقول بالغذاء قد يكون خطيرا جدا على المرأة الحامل، والأشخاص أكبر من 65 عاما والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة.