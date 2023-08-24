البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

فلسطين اليوم

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 24-8-2023، معدل الفائدة إلى 25 في المئة، في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاقتصادية غير التقليدية.

وأعقبت زيادة المعدل بـ7,5 نقاط مئوية قراراً سابقاً برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي.

ومن جانبهم، توقّع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17,5 في المئة.

ومن ناحيته، أعلن بالبنك المركزي التركي أن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخّم في تزايد مستمر".

وكان قد ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1,5 بالمئة، بعد قرار المركزي الذي أعطى مؤشراً قوياً على أنه بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخّم، ودعم العملة المحلية المأزومة.

ويُشار إلى أنه خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر الرئيس التركي، أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.