صحيفة عبرية: لم نصل بعد لذروة العمليات الفدائية..!

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس 24-8-2023، أن "التقديرات الإسرائيلية"، تُشير إلى أنه لم يصل كيان الاحتلال بعد إلى ذروة العمليات الفدائية في الضفة المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية:" إن الجيش "الإسرائيلي" أمام تهديد متزايد، موضحة أنه في ظل ذلك فإن دائرة الانتقام تشعل الضفة المحتلة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يعرف نتنياهو أن ليس لديه حل للواقع في الضفة الغربية المحتلة.

وكان قد فوض ما يسمى بـ"الكابينت الإسرائيلي" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف جالانت لاتخاذ إجراءات ضد الفلسطينيين.