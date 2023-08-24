فلسطين اليوم

بدأت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس24/8/2023م، في تنفيذ المشروع الخيري (توزيع الحقيبة المدرسية والقرطاسية) لقرابة 10 آلاف طالبة وطالبة في قطاع غزة، في إطار دورها المتواصل في تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد يوسف دلول مسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة، أن حركة الجهاد ضمن دورها الدائم في تقديم يد العون لأبناء شعبنا في ظل الحصار "الإسرائيلي" والأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها، شرعت اليوم في توزيع الحقيبة المدرسية لتخفيف الأعباء على الأهالي مع بدء العام الدراسي الجديد2023/2024م.

وقال دلول خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن المشاريع الخيرية التي تقدمها حركة الجهاد الإسلامي إلى أبناء شعبنا سوا في شهر رمضان والأعياد والمناسبات المختلفة تأتي في إطار العلاقة المترابطة والمتكاملة مع شعبنا الفلسطيني الذي يقدم التضحيات الجسام طوال فترة الصراع مع العدو الصهيوني".

وبين أن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية سيستفيد منه أكثر من 10آلاف طالب وطالبة على مستوى قطاع غزة من كافة الفئات العمرية المختلفة، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة الطلبة.

ولفت مسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع لأبناء شعبنا في اطار جهود الحركة لتخفيف أعباء الحياة الاقتصادية الصعبة، ومنها مشروع إطعام فقراء خاصة طعام يوم الجمعة، بالإضافة لمشاريع آخري مع بداية فصل الشتاء كترميم بعض البيوت وتوزيع النايلون.



























