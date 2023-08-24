تهديدات باغتياله.. قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل منفذ عملية "حوارة"

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس 24-8-2023، أن قوات جيش الاحتلال قامت بأخذ قياسات منفذ عملية "حوارة" جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقالت قناة كان العبرية: "بينما لا تزال المطادرة مستمرة، قوات جيش الاحتلال قامت بأخذ قياسات منزل منفذ عملية "حوارة" في بلدة عقربا جنوب نابلس، الذي قتل المستوطنين شاي نيچركر وابنه اڤيعاد نير". بحسب زعمها.

وبحسب مصادر فلسطينية: "فإن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أخذت قياسات منفذ عملية حوارة وهو أسامة عيسى بني فضل".

وقالت المصادر ذاتها: "تم نقل رسالة واضحة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لوالد منفذ العملية مفادها، أنه إذا لم يسلم المنفذ نفسه فسوف يتم اغتياله".

كما فتشت قوات الاحتلال المنزل المكون من ثلاثة طوابق وتعود لوالد وشقيقي أسامة، وأخذت قياسات منزل والده في الطابق الثاني، ووضعت عليها إشارات وأحدثت ثقوبًا في جدرانها، وهي خطوة تشير إلى نيتهم هدم المنزل.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر الأحد الماضي والد أسامة وشقيقه محمد، وأخضعتهم لتحقيق مكثف لساعات في معسكر حوارة جنوب نابلس، قبل أن تفرج عنهما.