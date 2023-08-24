النرويج تنضم للدول التي ستزود أوكرانيا بـطائرات "أف 16"

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر مطلعة في النرويج، مساء اليوم الخميس 24-8-2023، عن أن النرويج قررت إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16".

وتبعاً لذلك ستصبح النرويج الدولة الثالثة، بعد الدنمارك وهولندا، التي ستزود أوكرانيا بطائرات "إف-16".

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد قال، الجمعة الماضية:" إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا".

وبحسب المسؤول الكبير، فإن سلطات كييف ستستقبل هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن: "إن الدنمارك سوف تسلم 19 طائرة إلى أوكرانيا على دفعات، حيث تصل الطائرات الست الأولى بحلول العام الجديد، ثم ثمان أخرى عام 2024، والخمس المتبقية تصل أوكرانيا عام 2025.

وبدوره، أكد الجيش الروسي أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقق كافة أهدافها.