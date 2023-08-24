اتحاد جدة يقدم عرضًا مغرياً لليفربول بشأن صلاح

فلسطين اليوم

يزداد الجدل في الفترة الأخيرة بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول إلى اتحاد جدة السعودي.



في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن النادي السعودي يجهز مبلغا ضخما قدره 300 مليون يورو، لإتمام صفقة صلاح.



وأوضحت أن العرض يشمل 100 مليون يورو، سيحصل عليها ليفربول.



أما قائد منتخب مصر، سيحصل على 200 مليون يورو، إجمالي رواتبه، في تعاقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2026.

ويلعب محمد صلاح (31 عاما) بصفوف ليفربول منذ 6 سنوات، حيث انضم من روما في صيف 2017.



وبدأ نجم الريدز مسيرته في أوروبا عام 2012، حيث تنقل بين أندية بازل السويسري، تشيلسي الإنجليزي، فيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرا ليفربول.



يشار إلى أن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، قد قال قبل أيام عبر قناته على "يوتيوب": "موقف ليفربول واضح تماما بشأن صلاح، إنه غير قابل للمس".