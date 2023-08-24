زلزال يضرب شرقي تركيا

فلسطين اليوم

ضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا، اليوم الخميس 24-8-2023، زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ ("آفاد"): "إن الزلزال وقع في منطقة يشيل يورت الساعة 08.35.

وأضاف البيان: "الزلزال وقع على عمق 7 كلم تحت سطح الأرض".

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا: "إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملية المسح الميداني لتبين وقوع أضرار من عدمه".

وبدوره، أكد والي ملاطية أرسين يازجي، أن السلطات لم تتلق بعد أي بلاغ عن وقوع أضرار، مع استمرار عملية المسح.