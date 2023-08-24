الاحتلال يفرج عن الأسير أبو عادي من رام الله

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 24-8-2023، عن الأسير المجاهد محمد حسن أبو عادي (30 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة بمحافظة رام الله بعد اعتقال دام 12 شهرًا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المجاهد أبو عادي بتاريخ 20 سبتمبر العام الماضي بعد مداهمة منزله في بلدة كفر نعمة.

جدير ذكره أنه سبق أن أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال بشرف الانتماء للحركة والقيام بأعمال مقاومة.