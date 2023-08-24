ميسي يقرب إنتر ميامي من لقبه الثاني

فلسطين اليوم

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد فوز من إحراز لقبه الثاني بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي وذلك بعد التأهل معه الى نهائي كأس أمريكا بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4.

وكان ميسي قد قاد إنتر ميامي، يوم السبت الماضي، لأول لقب في تاريخه وهو كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح (10-9) بعد تعادلهما (1-1)، ليصبح نجم برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا على بعد فوز وحيد من لقب ثان بألوان فريقه الجديد.

ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر يوم 27 سبتمبر مع هيوستن دينامو الذي تغلب أمس الأربعاء على ريال سولت لايك (3-1) بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي).

ويُشار إلى أنه يعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا وكأس إسبانيا.