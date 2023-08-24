إطلاق نار يستهدف حاجز "الجلمة" شمال جنين

فلسطين اليوم

استهدف إطلاق نار، مساء اليوم الخميس 24-8-2023، حاجز "الجلمة" شمال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مقاومين استهدفوا حاجز "الجلمة" شمال مدينة جنين بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويُشار إلى أنه بشكل يومي يقوم مقاومون من سرايا القدس- كتيبة جنين باستهداف العديد من الحواجز والمستوطنات القريبة من مدنية جنين بالإضافة لسيارات المستوطنين في المنطقة؛ ما يوقع في صفوفهم إصابات وأضرار مادية.