الكشف عن كنز عمره أكثر من 2300 عام في تونس

فلسطين اليوم

اكتشف علماء الآثار في تونس، مؤخراً، عملات ذهبية نادرة عمرها 2300 عام وجرارا تحتوي على بقايا حيوانات ورُضّع وخُدّج في أنقاض مدينة قرطاج القديمة.

وبحسب وزارة الشؤون الثقافية التونسية، فقد قد عثر العلماء على المدافن وخمس عملات ذهبية بالقرب من أنقاض معبد "التوفاة" البوني الواقع على تلة في ضواحي تونس العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على "فيسبوك": "إن المعبد كان في السابق نصباً ريفياً مخصصا للإلهين البعل حمون والإلهة تانيت".

وتعرف قرطاج بأنها دولة قوية أسسها الفينيقيون، وهم شعب عاش في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والمعروف أيضا باسم بلاد الشام، في القرن التاسع قبل الميلاد.

كما ازدهرت هذه المدينة في القرن السادس قبل الميلاد، وتطورت إلى إمبراطورية تجارية عظيمة فرضت سيطرتها على جزء كبير من حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويُشار إلى أنه أصبحت قرطاج منافسة قوية لروما، وخلال الحروب البونيقية الطويلة بين عامي 264 قبل الميلاد و146 قبل الميلاد، جاء القرطاجيون لاحتلال أراضي تابعة لروما، لكن الأخيرة انتصرت ودمرت مدينة قرطاج الواقعة في شمال إفريقيا عام 146 قبل الميلاد.



