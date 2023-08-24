فلسطين اليوم

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، ينتظر الكثير منا بشغف موعد سحب قرعة مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي انطلقت تصفياتها منذ شهر يوليو الماضي 2023، ويتنافس فيها الكثير من الفرق قبل أن يخوضوا مباريات إقصائية من أجل التأهل إلى البطولة الأهم والأقوى في أوروبا والتي تحظى بمتابعة وجماهيرية هي الثانية من حيث الأرقام بعد منافسات كأس العالم للمنتخبات.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، يهتم الملايين من عشاق كرة القدم في جميع بقاع الأرض، بالتعرف على موعد اجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، إذ إن مانشستر سيتي هو حامل اللقب في النسخة الماضية، بينما يظل ريال مدريد هو البطل التاريخي للبطولة وصاحب أكثر ألقاب البطولة، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، عشاق كرة القدم ومحبو الأندية بشكل خاص، يهتمون بمعرفة الأندية المنافسة لفريقهم، حتى يتعرفوا على نسبة التأهل للدور المقبل من ببطولة دوري أبطال أوروبا التي تعد الأقوى في القارة العجوز، لذا يتساءلون من الآن عن، من هو بطل النسخة القادمة من الشامبيونز ليج؟ ومتى موعد القرعة؟

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا من المقرر أن تتم القرعة في يوم الخميس2023/8/31، إذ إن الملايين من محبي كرة القدم ينتظرون بشغف بدء سحب القرعة على الهواء مباشرة، بينما الدوري الأوروبي سيتم القرعة في يوم الجمعة 2023/9/1، أما دوري المؤتمر الأوروبي سيتم القرعة في يوم الجمعة 2023/9/1.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، من المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 يوم الخميس الموافق 31 أغسطس/آب 2023 في مدينة نيون السويسرية، وتنطلق القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024.