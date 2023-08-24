مقتل جندي تركي في شمال العراق

فلسطين اليوم

قُتل جندي تركي، اليوم الخميس 24-8-2023، في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها: "لقد أصيب الرقيب علي دمير بجروح خطيرة؛ ولم نتمكن من إنقاذه رغم كل الجهود المبذولة في المستشفى الذي تم نقله إليه"، مضيفا: "تعازينا لعائلته والقوات المسلحة التركية وشعبنا".

ويُشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 4 جنود أتراك خلال هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.