أبو معمر: حماس حريصة على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المحلية

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة"حماس" زكريا أبو معمر حرص الحركة على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المحلية، وأن كل محاولات التسويف والتعطيل لن تنجح.

وأشار أبو معمر اليوم الخميس إلى أن حركة حماس تريد إجراء الانتخابات المحلية، وهذا مطلب وطني أجمعت عليه الفصائل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى وشخصيات مجتمعية وأهلية في لقاء الاثنين 14 أغسطس الجاري.

وبيّن أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بوضوح أنها جاهزة لإجراء الانتخابات، وتنتظر قراراً من الجهة المخولة بهذا القرار وهي حكومة اشتية في رام الله، موضحاً أنه لا شيء يحول أمام إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة إلا صدور القرار الذي طالبت به لجنة الانتخابات المركزية، وليس شيئا آخر.

وحول التصريحات الصادرة عن وزير الحكم المحلي برام الله مجدي الصالح التي قال فيها إن الإعلان عبر الإعلام لا يعكس جاهزية وإنه يجب إرسال رسالة وفق القانون، أكد أبو معمر أن حركة حماس ليست بصدد أي مناكفات، وأن القانون واضح تماماً ومواده صريحة.