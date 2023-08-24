11 أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام أقدمهم خلوف والفسفوس

فلسطين اليوم

يواصل 11 أسيرا في سجون الاحتلال اليوم الخميس 24/8/2023 ، إضرابهم المفتوح عن الطعام ، بعد انضمام القيادي ماهر الأخرس الإضراب المفتوح عن الطعام لحظة اعتقاله بالأمس.

أكد نادي الأسير اليوم الأربعاء 24/8/2023، إنه ومع إعلان المعتقل ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام، بحسب عائلته رفضا لاعتقاله فجر اليوم الأربعاء، يرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 11 أسيرا.

وأوضح نادي الأسيـر أن المعتقل الاخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر/ جنين، اعتقل فجر اليوم وهو أسير سابق أمضى نحو 4 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

وبين نادي الأسيـر أنّ 11 اسيراً أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، من ضمنهم المعتقل الأخرس، منهم ثمانية معتقلين إداريين وهم: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضرابهما منذ 22 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق المضرب منذ 18 يومًا، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، يواصلون الإضراب منذ 15 يومًا، وانضم للإضراب منذ خمسة أيام المعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا/ الخليل.

كما يواصل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا) من بلدة سلواد قرب رام الله رام الله إضرابه عن الطعام منذ 5 أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله الأسير محمد في سجن (عوفر)، والأسير حاتم القواسمة (42 عاما) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون).

واستعرض نادي الأسير أبرز المعلومات عن المضربين عن الطعام:

• المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه منذ (22) يومًا، وهو معتقل منذ شهر 2/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، علمًا أنّه متزوج وأب لطفلة، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا، وكذلك عام 2019، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال.

• المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين قرب جنين، شرع بالإضراب منذ (22) يومًا، وذلك منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدة أربعة شهور، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

• المعتقل أسامة دقروق (21 عامًا) من سلفيت، شرع بالإضراب عن الطعام منذ (17) يومًا، علمًا أنّه معتقل منذ 13/1/2023، وقد صدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ.

• المعتقل محمد تيسير زكارنة (22 عامًا) من بلدة قباطية في محافظة جنين، مضرب منذ (14) يومًا، وهو معتقل منذ 10/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو سبعة شهور.

• المعتقل أنس أحمد كميل (29 عامًا) من قباطية، مضرب عن الطعام منذ (14) يومًا، وهو معتقل منذ 10/5/2023، وهو أسير سابق أمضى نحو ثلاث سنوات.

• المعتقل عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا، مضرب عن الطعام منذ (14) يومًا، وهو معتقل منذ 30/4/2023.

• المعتقل زهدي طلال عبيدو (23 عامًا) من الخليل، مضرب عن الطعام منذ (14) يومًا، وهو معتقل منذ 15/3/2023، وهو معتقل سابق.

• المعتقل سيف الدين ذياب العمارين (22 عامًا) من بلدة بيت عوا في محافظة الخليل، مضرب منذ خمسة أيام، وهو معتقل منذ 20/2/2023، وجرى تحويله للاعتقال الإداريّ، علمًا أن العمارين هو طالب هندسة في جامعة بوليتكنك فلسطين.

• المعتقل الأسير حاتم القواسمة (42 عاما)، إضرابه عن الطعام لليوم ال11على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة القابع في سجن (ريمون)، علما أن حاتم معتقل منذ عام 2003 وهو محكوم بالسجن المؤبد، وشقيقه حازم محكوم لمدة 25 عاما، وهو معتقل منذ عام 2002.

• المعتقل الأسير زاهر حمّاد (49 عامًا) من بلدة سلواد قرب رام الله يواصل إضرابه عن الطعام منذ خمسة أيام، للمطالبة بالسماح له بلقاء نجله محمد في سجن (عوفر).

• المعتقل ماهر الأخرس (52 عاما) من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، أعلن إضرابه عند لحظة اعتقاله فجر اليوم الأربعاء، هو أسير سابق أمضى نحو 4 سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، شرع خلاله في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.