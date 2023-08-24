أبو عاذرة لـ"مراسلنا":299 ألف طالب يتوجهون لمقاعد الدراسة السبت وتعيين أكبر عدد من المعلمين منذ 2009

فلسطين اليوم

أكّد مدير برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة فريد أبو عاذرة، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، أن برنامج التعليم أنهى جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لافتتاح العام الدراسي الجديد 2023-2024، واستقبال الطلبة.

وقال أبو عاذرة في تصريح صحفي خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنهم أنهوا تجهيز كل المدارس من احتياجاتها ومستلزماتها المتمثلة بتعيين معلمين جدد والتنقلات اللازمة للقوى البشرية، وتجهيز القرطاسية والأثاث، إضافة إلى التعاقد مع "المقاصف" ومزودي المياه الصالحة للشرب، والعمل على تجهيز المباني الجديدة، ناهيك عن تقديم الدعم الفني للهيئات التدريسية.

وأشار إلى أن نحو 299 ألف طالب ستوجهون إلى مقاعدهم الدراسية يوم السبت الموافق 26-8- 2023، بزيادة نحو 5000 طالب عن العام الماضي، مضيفاً: "أن عدد طلبة الصف الأول في مدارس الأونروا نحو 35 ألفاً.

وبيّن أن برنامج التعليم في الأونروا حصل على 4 مدارس جدد على مستوى قطاع غزة، إضافة إلى استلام مبنيين اثنين جدد، مؤكداً أن تم تعيين نحو 750 معلماً دائماً خلال العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2009.

وعن تأثير الأزمة المالية على مسيرة التعليم، أضاف مدير برنامج التربية والتعليم في "الأونروا"، أضاف، أنهم قاموا بكل التعليمات اللازمة وسيستمرون بعملهم، حتى تلقي تعليمات جديدة بخصوص الأزمة المالية، متابعاً: "التعليمات لدى برنامج التربية والتعليم هو بدء العام الدراسي بالشكل الطبيعي".

واستدرك: "الأزمة المالية تؤثر على المسيرة التعليمية؛ لكن حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد".

وعن التدابير اللازمة في ظل الحديث عن ظهور متحور جديد من "كورونا"، قال: "تم مناقشة هذا الملف مع برنامج الصحة في الأونروا"، لكنّ لم تصلنا أي تعليمات جديدة من وزارة الصحة لها علاقة باتخاذ إجراءات بهذا الخصوص".

من المقرر أن يتوجه يوم السبت 26 أغسطس 2023، آلاف الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية استعداداً للفصل الدراسي الجديد 2023-2024.