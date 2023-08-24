اتحاد الإذاعات الفلسطينية: إعفاء الإذاعات المحلية خطوة في الاتجاه الصحيح

فلسطين اليوم

ثمن اتحاد الإذاعات الفلسطينية قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإعفاء الإذاعات المحلية من كامل قيمة الرسوم السنوية من المديونيات المستحقة حتى 31/12/2023م.

واعتبر اتحاد الإذاعات أن هذه خطوة تُقدر لدعم قطاع الإعلام المحلي الذي يعاني جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ونتوقع خطوات أخرى، لدعم الصحفيين الذين يعملون في الإذاعات المحلية.

وأشاد الاتحاد بقرار وزارة الإعلام "المكتب الإعلامي الحكومي" برئاسة الأستاذ سلامة معروف ، و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس سهيل مدوخ الذي يدفع الإذاعات نحو مواصلة العمل بقوة من أجل نقل معاناة شعبنا وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية بكل مهنية واقتدار. واشار الاتحاد الى إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها وتعيشها المؤسسات الإعلامية المحلية في السنوات الأخيرة بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي الذي يقيد عملية التطوير والصيانة وجائحة كورونا التي عكست بظلالها على الإذاعات المحلية.

ووجه الاتحاد الشكر و التقدير لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس الذي كان نعم الداعم و المتبني لقرار الإعفاء خصوصا و المناصر للإذاعات الفلسطينية المحلية عموما.

وأكد الاتحاد على أن الإذاعات المحلية الفلسطينية، يقع على عاتقها مسئوليات ومهام تجعلها صاحبة دور ريادي في خدمة القضايا الوطنية والمجتمعية، والمساهمة في تمتين الجبهة الداخلية.

وشدد الاتحاد على ان و الإذاعات الفلسطينية ستبقى قائمة بدورها الإعلامي والوطني بمهنيةٍ عالية، رغم المعوقات والانتهاكات المتواصلة التي تطال مقراتها وطواقمها في كل عدوانٍ جديد للاحتلال، للحد من إيصال صوت الحق الفلسطيني.