ما حكاية 39 مقعداً دراسياً فارغاً في الضفة وغزة... ؟

فلسطين اليوم

من المقرر، أن يفتتح العام الدراسي الجديد 2023-2024، في قطاع غزة السبت المقبل 26/8/2023، بعد أن افتتح في الضفة المحتلة بداية الأسبوع الحالي، في ظل ظروف سياسية ومعيشية صعبة جراء استمرار العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا.

ومع بدء العام الدراسي الجديد، تفتقد المقاعد الدراسية لعدد كبير من الطلبة الذين غيبهم رصاص الاحتلال "الإسرائيلي" جلهم في الضفة المحتلة، جراء إطلاق النار المباشر عليهم.

انفو جرافيك فلسطين اليوم -الشهدا عام 2023 في مدارس غزة والضفة ...31 شهداً في الضفة





والتحق يوم السبت الماضي 19/8/2023، أكثر من مليون وأربعمئة ألف طالب بمقاعد الدراسة العام الدراسي الجديد 2024/2023، في محافظات الضفة الغربية، بما في ذلك محافظات القدس المحتلة، في حين ينطلق العام الدراسي في قطاع غزة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

رئيس وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم أحمد ناصر، أكد في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن 39 طالباً استشهدوا في الضفة وغزة، جراء استمرار العدوان الصهيوني، منهم 31 شهيداً في الضفة، و8 في قطاع غزة.

كما بلغ عدد الجرحى من الطلبة 42 جريحاً و58 معتقلاً، فضلاً عن احتجاز 20 طالباً، ومنع وإعاقة الوصول الآمن إلى التعليم لـ22 طالباً.

أما المعلمون والإداريون، فبلغ عدد الجرحى منهم 5، فيما تم اعتقال 9 منهم، واحتجاز 44، وحبس واحد منزلياً، فيما منعت وأعاقت الوصول الآمن إلى التعليم لـ 320.

الاعتداءات على المدارس

وبشأن المدارس، أوضح ناصر، أن عدد المدارس التي تعرضت لاعتداء مايقارب 100 مدرسة ومنشأة في الضفة والقطاع، فيما بلغ عدد الاعتداءات الكلي في الضفة 33.

وقد هدمت جرافات الاحتلال مدرسة عين سامية في رام الله بالضفة المحتلة، فيما أخطرت عدد آخر.

والمدرسة التي تم هدمها في عين سامية، تخدم تلاميذ من العائلات الفلسطينية القليلة المتبقية في مجتمع رعوي، بعد تهجير معظم المجتمع وسط عنف المستوطنين وتناقص أراضي الرعي.

أما بخصوص الهدر التعليمي، فأكد ناصر أن مدارس الضفة تعرض لهدر تعليمي جزئي بلغ 1903، وآخر كلي 1013.

يُذكر أن قرابة 58 مدرسة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة مهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال.