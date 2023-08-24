سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار

فلسطين اليوم

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار، تطرأ تغيرات على سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ووصوله لأعلى مستوى من سنوات، إذ تربط العملة الخضراء والمعدن الأصفر علاقة طردية، إذ مع ارتفاع العملة الخضراء تنخفض قيمة الذهب، والعكس صحيح، لذلك يبحث الفلسطينيون بشكل يومي عن سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار، شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، نوفر لكم عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار، شهد سعر جرام الذهب عيار 21 بالأسواق الفلسطينية في قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً وصل لأكثر من دينار ونصف على الجرام الواحد، بسبب صعود سعر الدولار الأمريكي محلياً وعالمياً، خبير ذهب أرجع سبب تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في أسواق قطاع غزة، إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يربطهما علاقة عكسية. سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار.

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 24- 8-2023 بعد ارتفاع الدولار، وفق الصائغ وتاجر الذهب، فإنه يباع اليوم جرام الذهب عيار 21 يباع للزبائن الآن بدءاً من 40- 42.5 دينار أردني وفق مصنعيته ومواصفاته، بعد أن كان يُباع قبل نحو شهر من 43- 44 ديناراً أردنيا، وقدّم نصيحة للمواطنين الذين يمتلكون عملة الدينار الأردني بالتوجه لشراء الذهب الآن، باعتباره ملاذاً آمناً ويتغلب في قوته على جميع العملات الأجنبية.