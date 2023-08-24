المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الساعة 09:43 ص|24 أغسطس 2023
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إحصائية المرور، أنّ 23 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن 11 إصابة، من بينها 4 إصابات بحالة متوسطة، و7 إصابات أخرى طفيفة.

وأفادت بأن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 36 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

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