سرايا القدس - الضفة المحتلة تخوض اشتباكاً مع قوة صهيونية اقتحمت حي الياسمينة

فلسطين اليوم

أكدت كتائب ومجموعات سرايا القدس-الضفة المحتلة، أن مجاهديها في مجموعات قباطية بجنين بالضفة المحتلة، تصدوا فجر اليوم الخميس 24/8/2023، لقوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت البلدة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأوضحت كتائب ومجموعات سرايا القدس-الضفة المحتلة، أن جند الكتيبة خاضوا اشتباكات عنيفة وواسعة على أكثر من محور في البلدة استطاع خلالها مجاهدونا تفجير عدد من العبوات ونصب عدد من الكمائن للآليات الصهيونية.

كما تمكن مجاهدو كتائب ومجموعات سرايا القدس-الضفة المحتلة في كتيبة نابلس من اكتشاف قوة صهيونية خاصة اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة وخاضوا معها اشتباكات عنيفة وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.

وأكدت سرايا القدس أن كافة تشكيلاتها العسكرية في الضفة المحتلة جاهزة للتصدي للحماقات الصهيونية التي يتوعد العدو الصهيوني بها ابناء شعبنا الصامد وأننا سنبقى الدرع الحامي لأبناء شعبنا

وقالت :"إن سراياكم المظفرة بكافة تشكيلاتها على امتداد الضفة المحتلة ستبقى على عهد الشهداء والقادة وانها جاهزة للدفاع عن ابناء شعبنا وتكبيد العدو الخسائر على كافة الجبهات وسيرى العدو ما أعده مجاهدونا له من أصناف الموت التي ستكون حسرة على جنوده ومستوطنيه".