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الاعلام العبري: قتيل و15 إصابة جراء انهيار صخري في محمية البحر الميت انباء عن وجود محاصرين
أعلن الاعلام العبري صباح اليوم الخميس 24/8/2023 ، عن مقتل شخص وإصابة 15 أخرين على الأقل جراء انهيار صخري في منطقة عين جدي بالبحر الميت ، وسط أنباء عن وجود أعداد كبيرة من المحاصرين .
وبين الاعلام العبري انه تم نقل المصابين عبر طائرة مروحية ، حيث شاركت في عملية الإنقاذ ، موضحاً أن المنطقة يتواجد فيها باستمرار فلسطينيين وإسرائيليين..يتبع