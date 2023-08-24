الاعلام العبري: قتيل و15 إصابة جراء انهيار صخري في محمية البحر الميت انباء عن وجود محاصرين

فلسطين اليوم

أعلن الاعلام العبري صباح اليوم الخميس 24/8/2023 ، عن مقتل شخص وإصابة 15 أخرين على الأقل جراء انهيار صخري في منطقة عين جدي بالبحر الميت ، وسط أنباء عن وجود أعداد كبيرة من المحاصرين .

وبين الاعلام العبري انه تم نقل المصابين عبر طائرة مروحية ، حيث شاركت في عملية الإنقاذ ، موضحاً أن المنطقة يتواجد فيها باستمرار فلسطينيين وإسرائيليين..يتبع