فيديو وصور جثة قائد فاغنر بعد تحطم طائرته واضح بجودة عالية، يبحث الناس عن حقيقة مقتل قائد فاغنر بعد تحطم طائرته، وذلك بعد تضارب الأنباء حول مقتل قائد قوات فاغنر الورسية يفغيني بريغوجين، بعد تحطم طائرته الخاصة أمس، قالت وكالات الأنباء الروسية إن زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، قتل رفقة 9 أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة ركاب أثناء رحلة داخلية، ووفق وسائل اعلام دولية، فإن اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطمت وقضى كل من كان على متنها.

فيديو وصور جثة قائد فاغنر بعد تحطم طائرته واضح بجودة عالية، أمس الأربعاء تحطمت طائرة قائد فاغنر وأكدت العشرات من وسائل الاعلام الدولية والمحلية على مقتل قائد القوات الروسية الخاصة، رفقة 10 أشخاص آخرين إثر تحطم الطائرة الخاصة فوق سماء العاصمة الروسية موسكو، وبهذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو وصور جثة قائد فاغنر بعد تحطم طائرته واضح بجودة عالية.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING:<br><br>Russia just shot down a private jet belonging to Prigozhin over the Tver region.<br><br>Has Putin killed the leader of the Wagner Group? <a href="https://t.co/whDlhgmYAu">pic.twitter.com/whDlhgmYAu</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/1694395734865379807?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

فيديو جثة قائد فاغنر بعد تحطم طائرته واضح بجودة عالية، تداول الملايين من الناس مقتل قائد قوات فاغنر العسكرية الروسية، لما لها دور كبير في ساحة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، إذ انتشر اسمه كثيراً في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تمرده على الرئيس الروسي فيلاديمير بوتينن الذي دعا الأخير إلى وصف ما فعله بالخيانة ويستوجب رداً قاسياً، لذلك يهتم الناس في البحث عن فيديو جثة قائد فاغنر بعد تحطم طائرته واضح بجودة عالية.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING NEWS - WAGNER BOSS YEVGENY PRIGOZHIN DEAD IN A PLANE CRASH IN NORTH WEST OF MOSCOW, RUSSIA <a href="https://t.co/7yw6n18d73">pic.twitter.com/7yw6n18d73</a></p>— Insider Paper (@TheInsiderPaper) <a href="https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1694395643882868772?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

فيديو وصور جثة قائد فاغنر بعد تحطم طائرته واضح بجودة عالية- من هو بريغوجين، ولد بريغوجين في سان بطرسبرج في الأول من يونيو عام 1961 وقضى 9 سنوات في السجون السوفيتية لارتكابه جرائم من بينها السرقة والاحتيال. وأفرج عنه في 1990 بينما كان الاتحاد السوفيتي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبدأ حياته المهنية طاهيا وصاحب مطعم في مسقط رأسه. ويُعتقد أنه اجتمع حينذاك ببوتين الذي كان أحد كبار مساعدي رئيس بلدية سان بطرسبرج.



من هو بريغوجين قائد فاغنر الروسية، حصل بريغوجين، مستغلا علاقاته السياسية، على تعاقدات حكومية كبيرة، وأصبح يعرف باسم "طباخ بوتين" بعد تقديم الطعام لمناسبات الكرملين. ومزح في الآونة الأخيرة قائلا إن وصف "جزار بوتين" أكثر ملاءمة، في عام 2014، أسس بريغوجين مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي انتشر مقاتلوها لدعم حلفاء موسكو في دول من بينها سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المجموعة واتهمتها بارتكاب فظائع، وهو ما نفاه بريغوجين.

من هو بريغوجين قائد فاغنر الروسية، اعترف بريغوجين بأنه أسس ومول (وكالة أبحاث الإنترنت)، وهي شركة تقول واشنطن إنها تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام2016. وفي نوفمبر 2022 قال بريغوجين إنه تدخل في الانتخابات الأميركية وسيفعل هذا ثانية.