عقربا محاصرة لليوم الخامس على التوالي

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار مشدد على بلدة عقربا جنوب نابلس، لليوم الخامس على التوالي.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن قوات الاحتلال داهمت نحو 20 منزلا، فجر اليوم الخميس، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وتركزت في منطقة وسط البلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا على البلدة لليوم الخامس على التوالي، وسط نصب عدد من الحواجز العسكرية عند مداخل البلدة وفي محيطها.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية نفذت عملية اطلاق نار عند حاجز حوارة ، مما ادى لمقتل مستوطنين ، حيث يواصل الاحتلال البحث عن المنفذين .