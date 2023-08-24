بالفيديو العثور على جزء من طائرة قائد "فاغنر" بعد تحطمها

فلسطين اليوم

عُثر على أحد أجزاء الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية، موسكو، أمس الأربعاء، والتي كان على متنها مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وذلك على بعد نحو كيلومترين من مكان التحطم.

وأوضحت وسائل اعلام، أن الجزء الذي تم العثور عليه يقع عند مدخل قرية كوجينكينو على بعد حوالي كيلومترين عن موقع التحطم، وأن الشرطة طوقت المكان.

وذكرت الوسائل، أنه تم إنشاء مخفر لشرطة المرور على طريق ريفي قرب مدخل قرية كوجينكينو، وأن رجال الشرطة أغلقوا جزءا من الطريق المتاخم للحقل عند مدخل القرية، ويطلبون من السيارات الاستدارة دون تحديد سبب إغلاق الطريق.

وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية أمس إلى وجود عشرة أشخاص على متن الطائرة المنكوبة، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

من جانبها، وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقاً في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقاً جنائياً في الحادث.