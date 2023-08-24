اشتباكات مُسلحة في نابلس وقباطية وعقبة جبر

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 24/8/2023، اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، رافقها اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة.

وشهدت البلدة القديمة في مدينة نابلس اقتحاما واسعا لقوات الاحتلال، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى أطراف محيط البلدة القديمة بنابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال الخاصة والتعزيزات العسكرية في حي الياسمينة بنابلس، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس

وتسللت قوات خاصة إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، تبعها وصول تعزيزات من منطقة الطور وانتشرت في محيط البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عكرمة الخماش بعد محاصرة منزله، علما أن الخماش عضو في مجموعات "عرين الأسود"، وكان قد أصيب بجراح خطيرة جراء انفجار عرضي لعبوة ناسفة أثناء تجهيزها العام الماضي.

وفي محافظة جنين، دارت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات في عدة بلدات بالمحافظة، حيث تعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار خلال اقتحام بلدة يعبد، بينما دارت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية.

وقالت "سرايا القدس" في جنين في بيان مقتضب: "مجاهدونا تمكنوا فجر اليوم من استهداف آليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها لبلدة قباطية".

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة مخيم عقبة جبر بأريحا، ودفعت وتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم التي أطلقت الرصاص الحي صوب الشبان.