طالت 28 مواطناً... حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 24/8/2023، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة، بعد مداهمة عدد من القرى والمدن.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين، واعتقلت 28 مواطناً من مخيم عقبة جبر ونابلس وطولكرم ومخيم الفوار، جرى إطلاق سراح بعضهم لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال شنت منذ عملية الخليل يوم الثلاثاء الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت خلال 3 أيام قرابة 100 مواطن، أفرجت قوات الاحتلال عن بعضهم لاحقا.

اعتقالات الخميس ٢٤/٨/٢٠٢٣

١. الجريح عكرمة الخماش- نابلس

٢. همام لافي- عقربا جنوب نابلس (تم الإفراج عنه)

٣. محمد السيد- مخيم عقبة جبر بأريحا

٤. حسن بحورة- مخيم عقبة جبر

٥. ياسين بحورة- مخيم عقبة جبر (تم الإفراج عنه)

٦. المحرر مثنى القواسمي- الخليل

٧. عبود أبو سرور- مخيم جنين (أثناء مروره على حاجز الحمرا)

٨. عذاب ساهر الباشا- طولكرم

٩. بهاء أيمن صباريني- طولكرم

١٠. رشيد محمود بشرات- طولكرم

١١. أيهم وائل شيخ يوسف- طولكرم

١٢. ساهر غطاشة- مخيم الفوار جنوب الخليل

١٣. باجس المغالسة- مخيم الفوار

١٤. يوسف العناتي- مخيم الفوار

١٥. عبد المجيد حليقاوي- مخيم الفوار

١٦. جهاد ياغي- مخيم الفوار

١٧. أنس العبسي- مخيم الفوار

١٨. أكرم جودة- مخيم الفوار

١٩. أحمد أكرم جودة- مخيم الفوار

٢٠. سعيد أكرم جودة- مخيم الفوار

٢١. عبد وليد أبو عواد- مخيم الفوار

٢٢. محمود وليد أبو عواد- مخيم الفوار

٢٣. وسام المغالسة- مخيم الفوار

٢٤. أحمد خليل مطرية- مخيم الفوار

٢٥. عيسى براهمة- مخيم الفوار

٢٦. المحرر سفيان جمجوم- الخليل

٢٧. أدهم شلو- عزون شرق قلقيلية

٢٨. حماد شلو- عزون