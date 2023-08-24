غالانت يتوجه لأمريكا لتقديم خطة أمنية خاصة

فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية أن وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يؤاف غالانت يتوجه ، اليوم الخميس 24/8/2023، إلى الولايات المتحدة.

وكشف موقع واي نت العبري، أن غالانت سيلتقي بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبسفراء دول مجلس الأمن، وتقديم إحاطة أمنية لهم، دون توضيح ما هيتها.

وسيشارك غالانت في سلسلة فعاليات خاصة بقواته ودعمها.

كما لفتت الصحيفة إلى أن وزير الأمن، الذي "اضطر" في الماضي للسفر إلى بروكسل من أجل الاجتماع بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، "لن يجتمع" في زيارته الجديدة إلى واشنطن بأي مسؤول في إدارة بايدن.

والسبب، بحسب الصحيفة، أنّ نتنياهو لا يسمح باجتماعات مهنية لوزراء في واشنطن، طالما "أنه لم تتم دعوته بعد".

وأشارت إلى أنّ نتنياهو يمنع الوزراء من السفر إلى واشنطن إلى أن يتلقى بنفسه دعوة إلى البيت الأبيض، قائلةً: "منذ أن انتُخب لولاية سادسة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الدعوة لم تأتي".

أمّا الهدف المركزي للزيارة، وفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، هو المشاركة في حفل تبرعات "لرفاه جنود الجيش الإسرائيلي في النظامي والاحتياط".

وبحسب الموقع ذاته، فإن غالانت قد يلتقي بسكرتير أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وبسفراء دول مجلس الأمن، وتقديم إحاطة أمنية لهم، دون توضيح ماهيتها. ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن يبحث غالانت التوتر مع لبنان، على خلفية تمديد تفويض اليونيفيل.