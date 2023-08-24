ترامب: لا أعتقد أن بايدن سيبقى حياً حتى انتخابات الرئاسة المقبلة

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023: إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يبقى حياً حتى انتخابات الرئاسة في 2024.

وأضاف ترامب في مقابلة صحفية: "لا أعتقد"، ردا على سؤال حول إمكانية بقاء بايدن حتى نوفمبر 2024 عندما سيقوم الأمريكيون بانتخاب رئيسهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن بايدن ضعيف من جميع الجوانب. "أعتقد أنه ضعيف بالعقل أكثر من الجسد. وجسدياً، فهو ليس متعدد المهارات في الرياضة، فهو ليس رياضيًا بأي شكل من الأشكال".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "عندما يتنقل، لا يستطيع رفع قدميه عن الأرض... على الشاطئ، لا يستطيع رفع كرسي الاستلقاء... على الشاطئ يبدو بشكل مخيف، ولا يستطيع المشي على الرمال، هذا ليس أمراً صعبًا على الإطلاق".

وأصبح جو بايدن أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يبلغ من العمر الآن 80 عامًا، بينما يبلغ ترامب 77 عامًا.