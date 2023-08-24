الاحتلال يعتقل أحد حراس الأقصى

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية أحد حراس المسجد الأقصى المبارك قرب باب المجلس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى عبد الرحمن السعو، أثناء تواجده في مكان عمله قرب باب المجلس داخل الأقصى، عقب اعترضه على إغلاق الاحتلال الباب.

وتستمر ملاحقة وتضييق قوات الاحتلال الإسرائيلي على حراس المسجد الأقصى لدورهم في حماية المسجد ومنع المتطرفين من أداء الصلوات التلمودية وانتهاك حرمته.