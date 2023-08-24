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الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.