الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة

الساعة 06:16 ص|24 أغسطس 2023
الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة
الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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