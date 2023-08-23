سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، شهد سعر صرف الدولار تراجعاً أمام الليرة، لتواصل الليرة السورية التقاط الأنفاس مع دعم تلقته من المصرف المركزي السوري.

وخفض البنك المركزي السوري سعر الدولار في نشرة الحوالات بواقع 100 ليرة ليصل سعر الدولار إلى 10800 ليرة بدلاً من 10900 ليرة أمس، ما أدى إلى صعود الليرة في الأسواق الموازية "السوداء" في مواجهة العملات الأجنبية لتستعيد 800 ليرة من خسائرها أمام الدولار دفعة واحدة.

وتواصل الليرة الصعود لليوم الثاني بدعم من تحرك البنك المركزي والسوري واتخاذ إجراءات من شانها الحد من انهيارات الليرة المتتالية أمام العملات الأجنبية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الدولار في سوريا اليوم الخميس، حيث شهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة عن سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وللاطلاع على سعر الدولار في سوريا اليوم تابعوا المقالة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا 10800 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة بدلاً من 10900 ليرة أمس .

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13700 ليرة للشراء و13900 ليرة للبيع مقابل 14550 ليرة للشراء و 14750 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.370 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14855 ليرة للشراء و15077 ليرة للبيع مقابل 15840 ليرة للشراء و16063 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 502 ليرة للشراء و511 ليرة للبيع.