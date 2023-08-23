سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل عن سعر الذهب مقابل الدينار الأردني في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في الأردن بتعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.

سعر غرام الذهب في الأردن اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2023 بدعم من صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن اليوم

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 43.39 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 32.55 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.31 دينار أردني.





أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 37.97 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1,350 دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 43,395 دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 303.77 دينار أردني.

أسعار الذهب عالميا

سجل الذهب اليوم ارتفاعا، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.