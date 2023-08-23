فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 24 أغسطس 2023 في مصر، تحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام كبير في أوساط المصريين، حيث تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل عن سعر الذهب مقابل الجنيه المصري، ويرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر بتعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.

سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 24 أغسطس 2023 في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات صباح اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل عيار 21 زيادة قدرها 15 جنيها، فيما صعد الجنيه الذهب بقيمة حوالي 120جنيها.

وتتباين أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من منطقة إلى أخرى وحسب نوع الذهب ونوع القطعة الذهبية.

وفيما يتعلق بسعر الذهب بالمصنعية في مصر يضاف إلى السعر المعلن ما بين 80 إلى 145 جنيها حسب نوع القطعة الذهبية.





سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 24 أغسطس 2023 في مصر

سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 2577 جنيها للبيع و2600 جنيه للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي، مقابل 2549 جنيها للبيع و2583 جنيها للشراء أمس.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1933 جنيها للبيع و1950 جنيها للشراء ، مقابل 1911 جنيها للبيع و 1937 جنيها للشراء أمس.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 18200 جنيها للشراء و18040 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2255 جنيها للبيع و2275 جنيها للشراء، مقابل 2230 جنيها للبيع و 2260 جنيها للشراء أمس.

أسعار الذهب عالميا

سجل الذهب اليوم ارتفاعا، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.