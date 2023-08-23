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الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي
أصدر الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز.
وجاء في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود".
وأضاف البيان: "سيصلى عليه يوم غد الخميس 8 صفر 1445هجري بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة". وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".