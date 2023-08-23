أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

فلسطين اليوم

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (237)، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وتوقفت اللجنة عند الذكرى الرابعة والخمسين لحرق المسجد الأقصى، مؤكدة أنه يواجه منذ احتلاله مشروعا استيطانيا إحلاليا دينيا يسعى بكل الفرص لتهويده وتغيير هويته ومعالمه، في ظل إصرار وثبات شعبنا ومقاومته في وجه هذا المشروع الاحتلالي، وسط عجز رسمي فلسطيني وتخاذل عربي وإسلامي مؤسف عن نصرة المسجد الأقصى.

واستمعت اللجنة لتقرير عن استعدادات وتحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لبدء العام الدراسي الجديد، وإجراءاتها لتهيئة وترتيب المدارس لاستقبال الطلبة، والخطة المقرة للأنشطة المدرسية المصاحبة لبداية العام، مشددة على تضافر جهود المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، متمنية عام دراسي ملؤه الجد والاجتهاد وحصاده النجاح والتميز لأبنائنا الطلبة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية والشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي: