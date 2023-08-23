نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين تجري انتخابات دورتها الأولى

فلسطين اليوم- غزة

أجرت نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، الأربعاء، انتخاباتها في مقر رجال الأعمال الفلسطينيين في مدينة غزة، للفترة من (2023- 2026).

وبدأت الانتخابات بحضور الجمعية العمومية والمصادقة على التقريرين الإداري والمالي، بعد تلاوته من أعضاء مجلس الإدارة السابق.

وحملت الدورة الحالية اسم الأستاذ الراحل معين رجب، مؤسس نقابة الاقتصاديين، في وقت تنافس على الدورة الحالية 13 من الأعضاء، وجرى اختيار 9 منهم.

وفاز بعضوية النقابة، محمد إبراهيم مقداد، محمد عيسى الدريملي، عماد سعيد لبد، فاطمة زكريا وافي، سحر عبد الجواد هارون، أحمد عليان أبو قمر، مزينة يوسف الكحلوت، زكي غسان القيشاوي، حسام عبد الكريم سعد.

ويشغل الأعضاء الفائزين، مناصب اقتصادية في عدد من الجامعات والمؤسسات الاقتصادية في قطاع غزة.

وجرت الانتخابات بإشراف وزارة العدل الفلسطينية، ووفق الأصول المتعارف عليها.