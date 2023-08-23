لليوم الـ5 على التوالي.. عناصر الإطفاء في اليونان يكافحون الحرائق

فلسطين اليوم

يواصل عناصر الإطفاء اليونانيون اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، جهودهم لإخماد حرائق كبيرة في كل أنحاء البلاد، أودت بحياة ما لا يقل عن عشرين شخصاً وغطت أثينا بدخان أسود كثيف.

ومن بين القتلى 19 شخصاً يرجّح أنهم مهاجرون، بينهم طفلان وفقاً للشرطة.

وأتى حريق على سفح جبل بارنيثا، وهو إحدى التلال الثلاث المحيطة بأثينا، حيث تقع أكبر غابة قرب العاصمة اليونانية، مهدّدا محمية وطنية.

وصباح اليوم، صدرت أوامر إخلاء لثلاثة أحياء إضافية، حيث تقع ثلاث دور للمسنّين في مينيدي في ضواحي أثينا.

ووصلت النيران للمرة الأولى إلى منازل في مينيدي. كما دمّرت منازل وممتلكات في ضاحيتي خاسيا وفيلي المجاورتين.

ويكافح عناصر الإطفاء اليونانيين 350 حريقاً في الأيام الخمسة الماضية، بما فيها 200 حريق اندلعت خلال الـ48 ساعة الماضية.